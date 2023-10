Lancha Militar de Arraial do Cabo fica à deriva após se soltar de âncora 

Neste sábado (7), uma lancha do tipo FLEX-680 Cabin MILITAR, adquirida pelo Município de Arraial do Cabo, se desprendeu de sua poita, um objeto pesado que funciona como âncora em embarcações pequenas, e ficou à deriva. O barco estava ancorado no porto e, segundo a Prefeitura de Arraial, tudo indica que isso ocorreu devido às condições climáticas adversas, incluindo fortes chuvas e ventos, que fizeram com que a lancha se soltasse e fosse arrastada pela correnteza.

Uma operação conjunta envolvendo o Corpo de Bombeiros, a Capitania dos Portos e a Guarda Marítima e Ambiental de Arraial do Cabo foi mobilizada na manhã deste domingo (9) para resgatar a lancha, a qual foi encontrada nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio, sem sofrer danos.

A lancha foi adquirida em julho deste ano, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do ICMS ecológico, para integrar a frota de veículos aquáticos da Secretaria do Ambiente e Saneamento da cidade, com o objetivo de aprimorar as operações de proteção e combate a crimes ambientais no município.

Além dos equipamentos básicos de segurança, a lancha está equipada com rádio de comunicação, Carreta Rodoviária Militar (construída em madeira, com dois berços compatíveis com o casco da embarcação, um eixo, aros na bitola de 15 polegadas com pneus radiais novos), GPS, sonar, machado, croque telescópico, binóculo militar, além de outros acessórios.

Ainda segundo a Prefeitura, a Capitania dos Portos abrirá um processo administrativo para conduzir uma investigação com o objetivo de esclarecer o incidente. O registro será realizado na Delegacia Civil nesta segunda-feira (9).

Nota oficial da Marinha do Brasil

“A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) recebeu, na manhã deste domingo, a informação de que uma lancha da Guarda Ambiental do Município de Arraial do Cabo teria sido roubada nas proximidades do Porto do Forno, em Arraial do Cabo.



Prontamente, uma equipe de Inspeção Naval da DelCFrio iniciou as buscas, encontrando a embarcação aproximadamente uma hora depois na praia do Foguete, em Cabo Frio. A lancha foi desencalhada e rebocada em segurança para o porto de origem por agentes da Prefeitura de Arraial do Cabo.

A perícia inicial, realizada pelos Inspetores Navais da DelCFrio, constatou que não houve feridos nem poluição hídrica. Ademais, um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) será instaurado a fim de apurar as causas do incidente”.