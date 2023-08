Lancha vai reforçar fiscalização ambiental em Arraial do Cabo

Uma lancha do tipo FLEX-680 Cabin MILITAR vai integrar a frota de veículos aquáticos da Secretaria do Ambiente e Saneamento. Essa adição representa um passo significativo para aprimorar as operações de proteção e combate à crimes ambientais no município.

Adquirida com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do ICMS ecológico, a lancha, que será operada pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), foi entregue oficialmente nesta manhã à cidade pelo prefeito Marcelo Magno.

Além dos equipamentos básicos de segurança, a lancha é equipada com rádio de comunicação, Carreta Rodoviária Militar (construída em madeira, com dois berços compatíveis com o casco da embarcação, um eixo, aros na bitola de 15 polegadas com pneus radiais novos), GPS, sonar, machado, croque telescópico, binóculo militar, além de outros acessórios.

É importante ressaltar que os crimes ambientais que acontecem dentro da Reserva Extrativista (Resex) são rigorosamente fiscalizados pelo ICMBio. Contudo, é fundamental que todos estejam engajados na proteção do meio ambiente. A Secretaria do Ambiente e Saneamento disponibiliza um canal direto de denúncias através do número WhatsApp: (22) 99936-1255.