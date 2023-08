Livro com Magdala Furtado, Prefeita de Cabo Frio, como super-heroína é entregue em escolas

Um livro infantil foi distribuído para alunos da rede municipal de Cabo Frio, na última terça-feira, dia 22, em que a prefeita da cidade, Magdala Furtado, é retratada como protagonista e heroína. No livro, a “missão” da prefeita é descrita como proteger e trazer prosperidade para a cidade.

A autora, Juliana Vignoli, afirmou que possuía todas as autorizações para distribuir o material, mas parece que não é bem assim. Ela ainda esclareceu que o livro faz parte do projeto “Dra Defensora” e tem como objetivo conscientizar as crianças sobre o “Agosto Lilás”, dedicado à proteção das mulheres.



A Prefeitura de Cabo Frio informa que não foi autorizado qualquer tipo de confecção ou distribuição de material gráfico tendo como personagem a prefeita.

“A prefeita somente recebeu a autora no gabinete, que lhe mostrou um exemplar do livro. A Prefeitura informa que está tomando todas as providências cabíveis no sentido de apurar as devidas responsabilidades”, disse o Executivo municipal em nota.

Em nota, a Câmara Municipal de Cabo Frio informa que tomou conhecimento do fato nesta terça-feira, por meio dos veículos de imprensa. A Casa Legislativa ressalta que já enviou ofício ao Poder Executivo solicitando informações e esclarecimentos sobre o caso.