O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 21

Cabo Frio

O Juiz Eleitoral de Cabo Frio Vinícius Marcondes de Araújo marcou para esta quinta-feira a diplomação do comerciante Atila Monteiro de Campos Motta, o Átila da Ótica, e do Coronel da Polícia Militar Ruy Sergio França de Oliveira como vereadores de Cabo Frio. Os dois assumem as cadeiras de Vanderson Bento e Vinícius Corrêa que tiveram os mandatos cassados por fraude a cota de gênero nas eleições municipais de 2020, por parte do PTB e do PP. A decisão ainda cabe recurso ao TSE mas eles terão de recorrer fora do cargo. O magistrado informa que Átila da Ótica e Ruy França serão diplomados por correio eletrônico e determina que a Câmara de veradores seja notificada e o edital publicado. Átila acredita que cpom a diplomação amanhã ele e França devem ser empossados na sessão da próxima terça-feira.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia, Isaías Pinheiro, o Isaías do Escolar, disse ontem, que o prefeito Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, exonerou oito pessoas ligadas a ele, num ato de represália após as denúncias de irregularidades nas obra e reforma da escola Dulcinda Jotha.

O vereador revelou que três pessoas exoneradas pelo prefeito, a quem chamou de covarde, recebiam salário de R$ 2 mil. Cinco estavam empregados com salários de R$ 1.500. A crise entre o vereador e o prefeito teve início depois que Isaías colocou a obra da escola sob suspeita. O vereador constatou que a prefeitura já pagou a construtura acima da taxa de evolução da obra e questionou o piso que estava sendo colocado na escola. A denúncia virou caso de polícia quando Isaías flagrou um funcionário tentando retirar o piso do local, segundo ele, para fugir do flagrante. O vereador disse que não será calado.

Saquarema

Eles já estão entre nós. O tri-campeão mundial Gabriel Medina e o primeiro medalhista olímpico da história do Surfe, Ítalo Ferrreira, chegaram a Saquarema para a disputa da oitava etapa do circuito mundial que começa nesta sexta-feira, na Praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe.

Medina e Ítalo já treinaram ontem no palco da disputa, o mar de Itaúna. O japonês Kanoa Igarashi foi o primeria es-trangeiro a desembarcar em Saqujarema e também apro-veitou o dia ontem para suerfare nas ondas de Itaúna. A expectativa agora é para a chegada do atual campeão do mundo e rei de Saaurema Felipe Toledo. Ele vem embalado pelo título em El Salvador e por um histórico de vitórias na cidade onde conquistou quatro títulos, os três últimos consecutivos. Felipinho chegou a tatuar no braço, a Praia de Itaúna, com a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré ao fundo e os anos tri consecutivo: 2018, 2019 e 2022.

Arraial do Cabo

A baleia registrada pela Trilhas Arraial Ecoturismo em julho de 2018 já tem nome. Ela foi batizada de “Cabistinha”, nome que encheu a enquete promovida durante toda a semana passada ba página oficial da prefeitura.

O nome será registrado no site Happy whale . Os direitos de imagem e batismo foram cedidos à FUNTEC Ambiental, para que a baleia seja registrada e devidamente identificada no banco de identificação internacional. O site registra a passagem de baleias ao redor do globo.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o suplente de vereador Renatinho da Saúde chorou ao ver PC Brasil, assumir uma cadeira na Câmara com 111 votos. Renatinho quer que o prefeito, Vantoil Martins, convide Júnior Bombeiro para alguma pasta só ele vai sentar na cadeira da Câmara iguabense.

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho avisou que iniciou a obra da nova Escola Bilíngue Municipal de Tempo Integral com Orientação em Hotelaria e Gastronomia Juvenil, do 6º ao 9º ano. Os alunos do 5º ano com aptidão para gastronomia e hotelaria já podem se preparar para realização do provão que será aplicado em dezembro/2023. Os aprovados já vão iniciar o ano letivo em 2024 no antigo prédio do hotel Parque Hotel, inaugurado por Getúlio Vargas em 1943, o mesmo está sendo todo restaurado, até que se conclua a construção da nova Escola.

Araruama

Você sabia que as praias da Azeda e Azedinha, no início deste mês, vão receber toda a infraestrutura necessária para as suas aprovações no Programa Bandeira Azul? É uma ótima notícia, não é mesmo? Mas, para que isso se torne realidade, precisamos fazer a nossa parte e, a limpeza das praias é uma delas. Esperamos você, no sábado (24), a partir das 8h para nos dar uma mãozinha em prol do meio ambiente. A realização é da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo.