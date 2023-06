O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

São Pedro da Aldeia

Moradores dos bairros Baixo Grande e Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, estão promovendo um abaixo assinado on line revindicando a instalação de uma passarela na RJ-140 na altura do supermercado Dom Atacadista. O documento, que será encaminhado ao governador Cláudio Castro e ao prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esclarece que o local, com grande fluxo de pessoas para ida a escola e ao atacadista, tem registrado diversos acidentes com vítimas graves e até fatais. Os moradores reivindicam a instalação de passarela, ou semáforo com faixa de pedestres, ou quebra molas para a travessia entre os bairros. A enfermeira Marilene Vianna conta que já perdeu dois vizinhos, vitimas de atropelamento na estrada e pede que a população ajude assinando a petição on line.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo quer que a população ajude a escolher o nome de uma baleia descoberta no município. A votação está aberta no site oficial e o público tem três opções de nome: “Cabistinha”, “Galesca” e “Borrifo” e prazo até o próximo domingo para votar. A temporada de baleias em Arraial já começou e segue até setembro, quando esses gigantes do mares poderão ser vistos em águas cabistas. O site Happy Whale.com registra a passagem de baleias ao redor do globo. É possível criar uma espécie de “RG” para o animal. A prática ajuda pesquisadores a rastrear e monitorar a baleia, contribuindo para estudos e programas de conservação. Uma baleia foi registrada pela Trilhas Arraial Ecoturismo. Os direitos de imagem e batismo foram cedidos à FUNTEC Ambiental, para que seja registrada e identificada no site. O animal já tem um “RG”, agora precisa de nome.

Saquarema

Hotéis e pousadas de Saquarema já estão lotados para a oitava etapa do mundial de surfe que acontece entre 23 de junho a primeiro de julho. O evento deve movimentar mais de setenta milhões de Reais na economia da cidade. Proprietários de padarias, sorveterias, restaurantes e mercados também já se preparam para o aumento da demanda. A expectativa da organização é de 50 mil pessoas nas areias de Itaúna, considerada o “Maracanã do Surfe”, que vai receber os melhores surfistas do mundo. A cidade também contará com uma extensa programação de atividades ao longo da competição, com destaque para a apresentação inédita do Esquadrão Aéreo popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo acontecerá no dia 25. Assim como em 2022, diversas ações de sustentabilidade e educação ambiental serão realizadas durante a competição.

Cabo Frio

A secretaria de Meio Ambiente convocou uma reunião na terça-feira (13), com o Secretário de Obras, Vanderson Bento e o órgão licenciador da obra, que é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), aberta a representantes e estudiosos ambientais em conjunto com os moderadores do bairro, afim de discutir sobre a engorda da Praia das Palmeiras que causou algumas dúvidas sobre sua execução. Em meio a reunião foi solicitado uma série de documentações que comprovassem a regulamentação dessa ação, tanto para fins ambientais quanto para burocráticos, que ainda estavam pendentes pelo INEA. No mesmo dia as dragas foram pausadas para respeitar a solicitação e resultados de tais documentações.

Araruama

A Prefeita Livia de Chiquinho repostou, toda prosa, um vídeo em que uma moradora a parabeniza pela praça no bairro Vila Canaã. Viviane deixou a prefeita toda contente.

Búzios

O vereador Dida Gabarito, de Búzios, que esteve na Rádio Litoral FM para solicitar sua carteira de vereador e cartões de visita, ainda reclama. Dida quer a carteira de vereador. O presidente da Casa Legislativa, Rafael Aguiar, já teria mandado confeccionar a tal carteira para acalmar o Gabarito.



Iguaba Grande

Antigo prédio da prefeitura está indo ao chão, mas o prefeito pediu para a população não se assustar. “É por um bom motivo”, disse Vantoil. Uma nova empresa está chegando na cidade. O antigo prédio onde funcionou a Prefeitura está sendo demolido e outra nova estrutura será construída para receber uma grande rede de supermercados. Serão gerados mais de duzentos empregos diretamente.