O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 22

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, será o entrevistado do Programa a “Hora do Prefeito“, nesta sexta-feira (23). A entrevista, exclusiva, será concedida no gabinete do prefeito, na prefeitura, às 11h da manhã, Rádio Litoral FM, 94,5, TV Rádio Litoral e Instagram @radiolitoralfm.

Búzios

O Grupo Fundo de Quintal é a principal atração da tra-dicional Festa do Pescador, que vai acontecer em Búzios, de 29 de junho, ao dia 2 de julho. Os festejos começam no dia Dia de São Pedro com confraternização no Píer dos Pescadores. A Praça dos Pescadores, entretanto, será o palco da festa, realizada há mais de cem anos na cidade, com direito a diversas barraquinhas de doces, salgados e bebidas e shows locais com as bandas Beleza Pura, Didi Versátil e Hernandes do Teclado, Lance Maneiro, Delírio, entre outros, além do DJ Blindado. A programação do dia 2, último dia da festa, tem início às cinco da manhã com alvorada, seguida de café da manhã para os pescadores. Também haverá a tradicional corrida de bote e procissão de barcos com imagem de São Pedro. A noite, o grupo Fundo de Quintal encerra a festa.

Arraial do Cabo

Ana Clara Plácido está dando aula gratuita no Estádio Hermes Barcellos. Ana Clara participou do campeonato Brasileiro de Altinha no torneio “em alta”, na praia de São Conrado, com o trio Gabriel Maia, Gui Barreto e Jordan. O quarteto ficou em segundo lugar e Ana Clara e Gui foram os melhores jogadores do evento. Ana Clara tem um projeto de Altinha na Prefeitura. As aulas são no estádio, às terças e quintas às 14h30 às 16h para crianças acima de dez anos.

Araruama

A Prefeita Livia de Chiquinho iniciou uma obra revolucionária no município, escola municipal bilíngue, em tempo integral, com orientação em hotelaria e gastronomia, que está sendo erguida no Parque Hotel.

Iguaba Grande

No próximo sábado (24), acontecerá no espaço da APIERJ, a 3ª edição do Casamento Comunitário em Iguaba Grande, promovido pela Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda. O evento irá oficializar o matrimônio de 12 casais, que serão contemplados com uma festa totalmente gratuita, com cerimônia ecumênica e recepção para os noivos e seus convidados. Além disso, os casais também regularizaram o estado civil em parceria com o cartório.

São Pedro da Aldeia

A parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Centro de Abastecimento aldeense (CEASP) continua rendendo bons frutos para a população. A Secretaria Municipal de Saúde firmou uma parceria com o CEASP para beneficiar as crianças vinculadas ao projeto piloto “Brincar, Nutrir e Crescer” por meio do “Banco de Alimentos”. O projeto é uma iniciativa de acompanhamento nutricional a estudantes da rede municipal diagnosticados com obesidade, promovida pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).