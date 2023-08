O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Cabo Frio

A SEPE Lagos e a prefeita Magdala Furtado tem o primeiro encontro marcado para amanhã. A audiência no gabinete da prefeita foi anunciada numa rede social pelo próprio sindicato, o SEPE, que convocou para o mesmo dia, às seis e meia da tarde, uma assembleia online para avaliar o encontro. A direção do sindicato voltou a criticar a ex-secretária de Educação Elicéa da Silveira. Segundo o sindicato, ela atuou para fechar escolas, perseguir grevistas, ampliar a terceirização de setores da educação e nada fez de concreto pela valorização salarial dos educadores. O Sindicato classifica de imprescindível que a recém empossada prefeita mude o rumo o mais rápido possível, tenha outra postura e que se mantenha aberta ao diálogo ao longo de todo o mandato, apesar do secretário da pasta, Alessandro Teixeira, estar respondendo interinamente.

Saquarema

A Capital Nacional do Surfe, Saquarema, vai ser palco da última etapa do Challenger Series 2023, promovido pela Liga Mundial de Surfe. A competição será realizada entre os dias 14 e 21 de outubro, na Praia de Itaúna. O Challenger funciona como a segunda divisão do surfe mundial. A competição classifica os 10 primeiros homens do ranking e as cinco mulheres para competir no circuito mundial, a elite do esporte, em 2.024. Neste ano, são 80 homens e 48 mulheres em busca do acesso. Em edições anteriores a categoria masculina contava com 96 competidores e a feminina com 64. O maracanã do surf se consolida no mapa do surfe internacional. Itaúna recebeu este ano o Saquarema Surf Festival, e a a oitava etapa do cirucito mundial que movimentou R$ 97 milhões na economia do município.

Iguaba Grande

O vereador Adelson Baptista Bezerra Junior, o Júnior Bombeiro, presidente da comissão de Meio Ambiente, da Câmara de Iguaba, que a onda de envenen amento de animais na cidade tem que parar. Ele disse que marcou uma reunião de urgência com a secretaria de Meio Ambiente e com o coordenador da central de monitoramento municipal e quer analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar o rsponsável ou respónáveis pela morte de inúmeros animais que vem sendo covardemnte mortos por envenenenamento. O vereador também vai cobrar a delegada Janaína Peregrino a identificação dos criminosos. cães e gatos tem sido o alvo. Na sexta-feira, um pastor alemão foi morto no bairro Sopotó. Um morador contou que o Budog francês dele também morreu envenenado, além de um cachorro e um gato do vizinho, na rua Celestino Pedro e lembrou que maus tratos aos animais é crime.

Arraial do Cabo

Agosto é um mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Para a campanha Agosto Lilás, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realiza o dia D de sensibilização. A ação acontece nesta segunda-feira (7), na Praça do Guarany, até às 17h. O evento contou com um café da manhã especial e terá distribuição de panfletos informativos, apresentação teatral sobre o tema e esclarecimentos acerca dos diferentes tipos de violência que afetam as mulheres. Além disso, uma exposição com fotos elucidativas foi preparada com o objetivo de conscientizar o maior número possível de pessoas. Convide uma amiga e participe!

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, disse numa rede social que é um escândalo econômico, arquitetônico e cultural a colocação de piso intertravado de concreto no Centro de Búzios. O ex-prefeito acabou cometendo um deslize, ao afirmar que considera normal a colocação do piso nas ruas e praças do Jardim Esperança, Tangará, nos espaços públicos do subúrbio carioca ou até mesmo na rua dele mas classifica de anormal a colocação do piso nas ruas da Passagem, em Cabo Frio, ou, como estão fazendo, no Centro de Búzios. Mirinho revela que ligou para o prefeito Alexandre Martins e alertou para o grande erro da obra. Ele frisou que a culpa talvez não seja do prefeito, mas dos bajuladores que dizem amém a tudo quando deveriam fazer algo melhor pelo patrimônio cultural de Búzios. Fogo no parquinho.

São Pedro da Aldeia

O Procon de São Pedro da Aldeia promove mais um mutirão de renegociação de dívidas em parceria com Enel, no dia 17. Os consumidores residências e rurais que estiverem inadimplentes com a empresa poderão acordar parcelamentos, fazer renegociação de dívidas, abatimentos de multas e juros, além de outras demandas. O mutirão será realizado na sede do Procon aldeense, na Rua Hemógines Freire da Costa, 136, no Centro, atrás do Forum. O atendimento ao público será organizado por ordem de chegada e com distribuição de senhas. Um representante da Enel estará na sede para analisar caso a caso.

Araruama

O Sombra viu a prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, acompanhada de seu marido, Chiquinho da Educação, curtindo um almoço pelo bairro histórico da Passagem, em Cabo Frio. A família estava reunida curtindo o sabadão. Nas redes sociais, a Prefeita postou uma foto ao lado do maridão.