O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Saquarema

Saquarema vai ser palco da Copa dos Municípios de Beach Tennis. O evento, organizado pela Associação de Beach Tennis do Estado do Rio, acontece no sábado e domingo na Praia da Vila e vai reunir equipes de Saquarema, Campos, Macaé, Niterói e Rio.

Cada município terá duas equipes das categorias A/Open, B, C e D, além daquelas divididas por idade. Os times serão compostos por duplas masculina e feminina e, se necessário, serão formadas duplas mistas, para a eventual definição dos confrontos. Ao todo, haverá a participação de 240 atletas.

O Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Rafael Castro disse que receber a primeira edição da Copa de Beach Tennis confirma a vocação da cidade para competições esportivas.

Cabo Frio

O ex-deputado Jânio Mendes disse, ontem, que o deputado Doutor Serginho, pré candidato a prefeitura de Cabo Frio, quer vencer a eleição por W.O ao buscar o apoio de adversários. Jânio negou, entretanto, que integrantes do PDT tenham se reunido com o deputado e frisou que o partido é resistência, resiliência e vai construir uma alternativa vitoriosa. O ex-deputado negou também que tenha rompido com o vereador Davi Souza e com o ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, e garantiu que o PDT está em harmonia e dialogando sobre a eleição de uma bancada na câmara e ampliação da base nas eleições municipais de outubro. O ex-deputado frisou que tem uma história de vida e a mesma base de formação de Mirinho, a quem considera um irmão. O ex-deputado lembrou também que está na base de formação do verador Davi Souza, de quem tem muito orgulho apesar de discordar de alguns posicionamentos.

Arraial do Cabo

A emissão do documento, feita por meio do Instituto de Previdência Cabista (IPC), significa que a cidade continua em dia com a Previdência Social e assegura a sustentabilidade do sistema e o pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais. O CRP também possibilita a realização de transferências voluntárias de recursos pela união, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união. O município emitiu o documento, pela primeira vez, em julho de 2022, feito inédito após 18 anos de existência do IPC, que ainda reforça a seriedade e o compromisso da cidade com a gestão pública eficiente, transparência e responsabilidade fiscal junto ao RPPS.

Búzios

O secretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques, o Tutu, falou em entrevista no Programa Bom Dia Litoral que o município buziano continua com muitos turistas. Segundo, Tutu, a expectativa é de que os meses de março e abril sejam tão bom quanto o início do verão.

São Pedro da Aldeia

Os contratados e comissionados da prefeitura de São Pedro da Aldeia estão reclamando por falta de pagamento. Segundo o secretário de Fazenda, Renaldo, os contratados devem receber até sexta-feira. O canhão da fofoca tá fervendo.

Araruama

O Sombra viu o primeiro ministro Chiquinho da Educação no café da manhã, no Hotel Pousada Algodão da Praia, em Araruama, com o presidente da Câmara, Nelsinho do Som. Pelo visto, a resenha estava muito boa. Curiosos, alguns vereadores ao ouvir na Rádio Litoral ligaram para o presidente querendo saber o tema da conversa.

Iguaba Grande

Atenção, moradores de Iguaba Grande! O Balcão de Empregos está com vagas de emprego junto à empresa SuperMarket que irá inaugurar na cidade. São vagas para: operador(a) de caixa, fiscal de caixa, repositor de mercearia e de hortifrúti, auxiliar de serviços gerais, fiscal de prevenção de perdas, açougueiro, auxiliar de perecíveis salgados, laticínios e açougue, padeiro e outros.