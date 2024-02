O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 20

Araruama

O ex-vereador e ex-vice prefeito de Araruama, Anderson Moura, estava almoçando com o presidente do PP de Cabo Frio, Alcimar Pontes e outras lideranças em um restaurante cabofriense. O prato principal foi política, e claro, a de Araruama. Anderson Moura estava com muito apetite.

Búzios

O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, será entrevistado nesta quarta-feira (21), no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM. Rafael já disse que não ficará pergunta sem resposta. Aguiar está cheio de disposição mesmo.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza (PDT) afirma que tem se dedicado à defesa dos direitos e à busca por soluções para os problemas enfrentados pelas escolas do município. Ontem, 19 de fevereiro, marcou o início das aulas em Cabo Frio, entretanto, diversas unidades escolares se depararam com sérios obstáculos que impediram o pleno funcionamento das atividades educacionais. Seis dessas unidades foram impossibilitadas de iniciar as aulas devido à falta de infraestrutura básica para atender adequadamente os alunos. O vereador Davi Souza demonstrou solidariedade aos pais, alunos e professores afetados. Alunos eram obrigados a estudar em meio à poeira e ao barulho das obras em andamento, tendo que fazer lanches em uma quadra, onde fezes de pombos estavam presentes. Entre os problemas encontrados, também destacam-se a presença de entulho, a falta d’água, a ausência de geladeira e a precariedade na oferta da merenda escolar. Diante dessas questões graves, o vereador Davi Souza expediu um ofício à Secretaria de Educação do município, cobrando explicações sobre o caos instalado na rede municipal e exigindo a implementação de soluções imediatas para garantir um ambiente educacional digno e seguro para todos os alunos de Cabo Frio.

Arraial do Cabo

Pesquisadores do projeto Costão Rochoso realizaram hoje (20) o monitoramento de tartarugas marinhas na Praia do Pontal. Esta iniciativa ocorre a cada dois meses nas praias do Pontal, dos Anjos e Grande, visando acompanhar de perto as espécies que compartilham seu habitat próximo ao Costão Rochoso. O monitoramento visa não apenas observar, mas zelar pela saúde dessas fascinantes criaturas. Amanhã a ação será realizada na Praia Grande, ainda com foco nas tartarugas. Duas tartarugas verdes, em particular, foram recapturadas, oferecendo aos pesquisadores a oportunidade de aprofundar seus estudos. Esses indivíduos passaram por uma cuidadosa análise, incluindo medição e pesagem, permitindo a verificação de crescimento e o acompanhamento contínuo de sua saúde. Vale ressaltar que Arraial do Cabo é uma Reserva Extrativista Marinha. De acordo com a legislação, o uso de redes de três malhas ou redes de nylon é proibido. Essa restrição tem como objetivo evitar que esses animais fiquem presos nas redes e venham a óbito por afogamento. Dessa forma, nossa cidade pode ser considerada um verdadeiro paraíso para as tartarugas. O Projeto Costão Rochoso é dedicado à pesquisa e conservação do ecossistema marinho, monitorando todas as espécies em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A pesquisa possui autorização SisBio.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, sancionou a lei que promove o ordenamento postal da cidade, com a denominação oficial de todas as ruas e respectivos bairros da cidade. Iguaba possui aproximadamente mil ruas, destas cerca de quatrocentos não eram denominadas e algumas possuíam o mesmo nome ou eram nomeadas por letra e número. O Projeto de Ordenamento Postal, renomeou todas as ruas do município. O mapa completo da cidade com os nomes de todas as ruas pode ser consultado no site oficial da secretaria de Fazenda. O próximo passo agora é a homologação junto aos Correios, para definição do Código de Endereçamento Postal, CEP, individualizado dos logradouros. O objetivo é permitir maior agilidade nos serviços de entrega de correspondências e mercadorias.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar uma audiência pública no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, para a prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2023. O evento será realizado na plenária da Câmara Municipal, às 14h, e apresentará os dados referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A prestação de contas será detalhada pela Controladoria-geral e a Secretaria Municipal de Saúde. A audiência é aberta a toda população.