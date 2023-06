O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Saquarema

Os maiores nomes do surfe mundial continuam em compasso de espera para entrar no mar da Praia de Itaúna o Maracanã do Surfe, palco da oitava etapa do mundial. O evento foi adiado pelo quarto dia consecutivo devido a falta de ondas. A espectativa da organziação é que um novo swell ocorra até amanhã, permitindo a retomada da competição. A próxima chamada está prevista para esta quarta-feira, às seis e quartena e cinco da mamnhça para um possível início às sete. Quando a competição recomeçar a francesa Johanne Defay enfrenta a australiana Molly Picklum na terceira bateria da rodada eliminatória feminina. A novata Caitlin Simmers sdos EDstados Unidos terá a difícil tarefa de derrubar a brasileira Tatiana Weston-Webb para chegar às quartas de final.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ganhar um Café do Trabalhador, programa que oferece café da manhã a cinquenta centavos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. A inauguração do espaço está marcada para amanhã, às dez da manhã, às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro São João, próximo à Rua 7 de Maio. O prefeito Fá-bio do Pastel disse que inaugurar o Café do Trabalhador é uma alegria e que fazer a diferença na vida de quem pre-cisa acordar cedo para trabalhar e sai de casa sem café.

O Café do Trabalhador de Cabo Frio também vai ser reinaugurado pelo prefeito José´Bonifácio no pr´pxiomo dia 30. O Café do Trabalhador está com as portas fechadas desde 2012. Inaugurado em 2005, o Café do Trabalhador distribuía 26 mil kits de café da manhã por mês.

Cabo Frio

As quatro faixas de pedestres da orla da Praia do Forte vão ganhar as cores do arco-íris, e um bandeirão símbolo da diversidade e da causa gay será estendido, nesta quarta-feira, na Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI- Mais,

As ações estão sendo organizadas pelo Grupo Iguais. A pintura das faixas na Orla da Praia do Forte está marcada para às onze da noite desta terça-feira. A ação tem o apoio de ativistas e da Lagotintas, que cedeu tintas, pincéis e outros materiais necessários. O bandeirão com as cores da diversidade vai tremular no vão central da Feliciano Sodré, amanhã às 11 e 45. O presidete do Grupo Iguais, Rodolfo Campbell diz que o objetivo é celebrar a igualdade de direitos para todos independente de orientação sexual ou identidade de gênero.

Iguaba Grande

O Sombra viu um grupo de representantes do município de Iguaba Grande pegando um voo para Brasília na manhã desta terça-feira (27). De mãos dadas estavam o presidente da Câmara, Marcilei Lessa, Secretário de Turismo, Marcelo Durão, o vice-prefeito, Alexandre Carvalho e o comandante e Secretário, Eron Bezerra. A viagem foi para buscar recursos.

Arraial do Cabo

Hoje acontece o primeiro dia da III Conferência Municipal do Meio Ambiente de Arraial do Cabo. O evento reúne a sociedade civil, pesquisadores e o Poder Público para um debate sobre o tema: Turismo e Ambiente – Futuro que queremos. A atividade segue até amanhã na Pousada da Praia. Alexandre Pereira, presidente do Porto, participa da Conferência representando o prefeito Marcelo Magno. Estão presentes também, Júnior Chuchu, secretário de Turismo, Maycon Victorino, presente de FUNTEC, Carlos Augusto, representando o ICMbio, Alexandre Ignacio, diretor de operações da TurisRio – Setur e Ana Claudia Melo, coordenadora do SEBRAE na Região dos Lagos.

Araruama

Nos dias 1 e 2 de julho, a partir das 10h da manhã, Araruama terá a 4ª edição da Festa dos Pescadores na Pontinha do Outeiro, no bairro Areal. Muita música e comidas típicas com pescados da nossa laguna.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, solicitou nesta segunda-feira (26), à Empresa de Energia Elétrica Enel, o cronograma da retirada dos postes de energia elétrica que estão expostos na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho entre o Centro de Informação Turística (antigo Pórtico) e o trevo da BarBuda, em Geribá. De acordo com o Gestor, a Prefeitura solicitou no início das obras de alargamento da pista a realocação dos postes que estão entre os estacionamentos dos carros e a via. Com o avanço das obras os postes ficaram expostos, ocasionando um transtorno aos motoristas, além de oferecer perigo aos pedestres.