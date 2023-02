Operação do Procon garante reajuste no preço do GNV em São Pedro da Aldeia

Nesta segunda-feira (06/02), o Procon de São Pedro da Aldeia realizou uma fiscalização em dez postos de combustível da cidade com o objetivo de notificá-los acerca do reajuste dos preços do Gás Natural Veicular (GNV). Conforme nova tabela da Naturgy, o reajuste representa uma economia, em média, de R$ 0,26 (vinte e seis centavos), por metro cúbico, ao consumidor. Todos os postos visitados pelos agentes foram notificados oficialmente e o novo valor do produto já está sendo cobrado no município.

O diretor do Procon no município, Eduardo Gomes, ressalta a importância da fiscalização constante nos postos de combustível. “O órgão não interfere na livre concorrência, no entanto, sempre trabalha para garantir os direitos consumeristas, visando a repressão do abuso do poder econômico e o aumento arbitrário dos lucros. Caso o consumidor encontre algum posto que não tenha se adequado, entre em contato imediatamente com o Procon para que o estabelecimento seja notificado”, disse.

O Procon municipal atende por meio do Whatsapp (22) 2321-0848, do email procon.spa@pmspa.rj.gov.br ou presencialmente, das 9h às 17h, na sede do órgão, que fica localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, Centro, São Pedro da Aldeia (atrás do Fórum Municipal).

É importante ressaltar que a Petrobras reajusta trimestralmente os valores de venda do GNV com base na indexação do preço de referência do petróleo Brent, previsto nos contratos. No último reajuste, a companhia reduziu o preço de venda em 11% (onze por cento), para os meses de fevereiro, março e abril de 2023.

De acordo com a tabela da Naturgy (Distribuidora no interior do RJ), a mudança nas tarifas de gás natural no interior do Rio de Janeiro representou uma redução de 4,53% para residências (7m³/mês), – 5,24% para o comércio (400 m³/mês), – 9,26% para postos de GNV e – 9,04% para indústrias (3Mm³/mês), em razão da queda no custo de aquisição.