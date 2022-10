Prefeitura de Búzios estende vacinação contra a Poliomielite para creches municipais

Objetivo da ação é aumentar a imunização de crianças contra a doença também conhecida como “paralisia infantil”

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a poliomielite, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, estende a campanha de vacinação para os alunos das creches municipais nos dias 19 a 21 e 25 a 27 de outubro. Com a ação busca-se evitar a reintrodução do vírus, considerado erradicado do país desde 1994, e que pode causar paralisia em crianças e adultos.

De acordo com a coordenadora do setor de imunização do município, Hertine Luna, os pais são previamente avisados, por meio da agenda escolar, precisam enviar a autorização assinada e levar o cartão de vacinação da criança. A vacinação é apenas para crianças com idade de 0 até 4 anos, 29 dias e 11 meses.

Mutirão de vacinação

A Prefeitura também realizou um mutirão no dia 15 na Praça Tia Uia (Inefi), bairro Rasa, buscando a ampliação da imunização nas crianças do município.

Unidades de saúde de Búzios

A vacinação continua acontecendo de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município até o dia 28 de outubro.

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador/Cruzeiro)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)