Cabo Frio promove plantio de mudas com estudantes municipais

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Criança e do Adolescente, promove, na segunda-feira (24), a partir das 13h30, um plantio de hortaliças com estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo, que fica na Passagem. Ao todo, 23 alunos de seis anos vão participar da atividade, que acontece por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação e a Auto Viação Salineira.

As sementes serão doadas pela empresa, que possui um canteiro de hortaliças que são utilizadas no preparo das refeições servidas no local aos funcionários. Um ônibus da Salineira vai buscar as crianças, que serão acompanhadas das duas professoras da turma.

“É muito importante trazermos desde cedo para as crianças a importância da natureza e dos cuidados com a alimentação, pois tudo isso interfere diretamente na nossa qualidade de vida. E fazer isso de uma forma que seja divertida para eles aprenderem fica ainda mais marcante no imaginário das crianças, afinal, o que nos define são as nossas vivências”, contou a secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista.

A ideia é que cada criança faça o plantio de uma muda e que, após o período de germinação, o mesmo grupo retorne para colher as hortaliças e levar para suas casas. As crianças iniciarão a atividade com um tour pelas dependências da empresa, incluindo a oficina e o lavatório dos ônibus. Na sequência, será servido um lanche para os pequenos e, depois, o plantio.

De acordo com o gerente de Gestão de Pessoas da empresa, Marcos Valério de Oliveira, a atividade marca a reinauguração do espaço com a escolha pela participação das crianças por representar “um comprometimento pelas políticas ambientais da cidade”.

“Além de trazer a empresa para junto das pessoas e da comunidade, nosso objetivo é fazer com que o jovem tenha mais esse espírito de preservação, de conservação, de unidade perante as nossas riquezas naturais”, contou Marcos Valério.