Prefeitura de Cabo Frio e Associação de Blocos debatem planejamento para o Carnaval 2023

A Prefeitura de Cabo Frio sediou na tarde desta quarta-feira (8) uma reunião sobre o esquema de ordenamento e segurança para o Carnaval 2023. O encontro teve o objetivo de alinhar e definir os detalhes finais para os dias de folia. A reunião contou com representantes das secretarias municipais e outras autoridades. Nos próximos dias, a Prefeitura de Cabo Frio divulgará a programação completa de Carnaval.

A reunião contou com a participação de representantes das secretarias de Governo, Cultura, Turismo, Mobilidade Urbana, Direitos Humanos e Segurança Pública, Obras e Serviços Públicos (Postura), Meio Ambiente e Saneamento, Saúde, Comunicação, Polícias Civil e Militar, Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Corpo de Bombeiros e Liga Independente das Escolas de Samba.

Abrindo a reunião, o secretário de Governo, Betinho Araújo, ressaltou a importância do evento e a proporção da festa, que deve movimentar toda a cidade.

“Vamos trabalhar de forma integrada, entre as secretarias e a Associação de Blocos. Esse é o evento que movimenta Cabo Frio como um todo. Nosso objetivo é fazer o Carnaval da melhor forma possível para a população e os turistas, em Cabo Frio e em Tamoios”, destacou.

Neste ano, o carnaval será organizado em parceria pela Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas (Abaccaf) e a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, com apoio das demais pastas. Ao todo, 24 agremiações carnavalescas estarão nas ruas de Cabo Frio e Tamoios, promovendo 30 eventos, entre concentração e desfiles.

O carnaval será realizado de forma descentralizada, em quatro polos principais de festa, onde são esperados os maiores contingentes de foliões. Os espaços terão estruturas que abrigarão as estações do carnaval Praia do Forte, Tamoios, Peró e o espaço kids nas Palmeiras. Neste ano, após dez anos, a Prefeitura trará de volta a tradicional Brincareta, retratando grandes figuras políticas e culturais da cidade.

“É muito importante ter as autoridades e o poder público presentes numa festa de tamanha proporção. A gente fica muito à vontade de falar sobre carnaval, após seis anos à frente da Associação, e por termos pessoas diretamente envolvidas e com experiência nessa festa. Esse planejamento entre as partes é avaliado em conjunto, levando em consideração as particularidades culturais do carnaval de Cabo Frio. Serão 24 agremiações legalizadas, corresponsáveis pela realização desse carnaval”, disse o presidente da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas, Joir Reis.