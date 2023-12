Réveillon em São Pedro da Aldeia terá queima de fogos e programação musical

A chegada de 2024 será de muita festa em São Pedro da Aldeia. A Prefeitura preparou uma programação especial para a noite de Réveillon. A celebração começa cedo no dia 31 de dezembro (domingo), com show de Demetrius às 20h, seguido pelo pagode de Felippe Secco. O ano novo será recebido com a tradicional queima de fogos com duração de cerca de sete minutos iluminando o céu na Praia do Centro. Recebendo o novo ano, o sertanejo de Bruna Reis comanda o palco a partir de 0h10.

O prefeito Fábio do Pastel convida a todos para aproveitarem a festa da virada na cidade. “Preparamos uma festa muito bonita para toda a família, vamos ter queima de fogos e shows para recebermos o ano novo com muita alegria. Demos prioridade para os nossos talentos locais, que sempre fazem muito sucesso com o público. Vamos, juntos, receber 2024 com muita alegria, segurança e, é claro, qualidade de vida para todos”, destacou.

Valorizando a prata da casa, a Prefeitura priorizou os artistas locais para animarem as milhares de pessoas esperadas para a festa da virada. Demetrius promete contagiar o público com setlist recheado de axé e pop a partir das 20h. Cantor do single “Saudade e Dor”, Felippe Secco leva muito pagode para animar a programação a partir das 22h. O show da virada fica por conta da voz envolvente e do sertanejo de Bruna Reis, que retorna a São Pedro da Aldeia após o grande sucesso do último ano.

Para a secretária de Turismo, Claudia Tinoco, o Réveillon é um momento de congraçamento. “Este é um momento em que renovamos a esperança em dias melhores. O prefeito Fábio do Pastel vai oferecer a moradores e visitantes uma festa com muita música e uma linda queima de fogos”, comentou.

O show pirotécnico será conduzido de balsas e de flutuantes, que ficarão localizados na Laguna de Araruama, para iluminar o céu aldeense à meia-noite.



Programação:

20h | Demetrius

22h | Felippe Secco

0h10 | Bruna Reis