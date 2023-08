As obras de acessibilidade e revitalização, realizadas pela Prefeitura no Centro da cidade de Búzios, já identificaram mais de 100 imóveis, entre pousadas, condomínios, restaurantes, lojas e residências com rede de esgoto irregular. Cerca de 100 mil litros foram retirados, desobstruindo as redes.

As obras de infraestrutura servem, além de repaginar e modernizar, para identificar irregularidades não visíveis aos olhos da população. Toda a área do centro passa por vistorias e obras.