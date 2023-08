Educação de Iguaba Grande comemora “A Semana da Educação Infantil” até dia 25 de agosto

A secretaria de Educação iniciou, nesta quinta-feira (17), as comemorações à Semana Nacional da Educação Infantil. Instituída pela lei 12.602 de 2012, a celebração possui como finalidade proporcionar reflexões sobre a garantia dos direitos das crianças, além da importância de uma educação de qualidade.

Com o tema “Ser Criança é ser feliz… Correr, brincar e se divertir!”, a secretaria, através do Setor Pedagógico, preparou uma grande programação de 17 a 25 de agosto, com brincadeiras, palestras e culminância.

Do dia 17 ao 23, a turma da Tia Carol estará visitando as unidades escolares com apresentações de personagens e brincadeiras lúdicas, já no dia 24 será a vez dos professores e funcionários de apoio participarem de palestras e roda de conversa acerca do assunto. A comemoração encerra no dia 25 com uma grande culminância em toda rede municipal.

“Vamos ter uma semana de comemoração com nossas crianças, mas também, estamos buscando valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da área, como professores, funcionários de apoio, equipe pedagógica e administrativa, que organizam tempo, espaço e experiências educativas de modo a respeitar os desejos, as necessidades e o direito que as crianças têm de viver uma infância feliz. Será uma programação com atividades para todos. Comentou a Coordenadora da Educação Infantil, Cristiane Moreira.