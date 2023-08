O melhor do artesanato cabo-friense estará reunido em um só lugar, e você pode conferir de perto cada detalhe do trabalho caprichoso dos artesãos da nossa cidade.

Não deixe de prestigiar! A Feira Cultural acontece no dia 26 de agosto, a partir das 16h, e as barraquinhas ficarão no espaço da Praça das Águas, na Praia do Forte.