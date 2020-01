Anitta abre Festival de Verão com o maior show da história de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, estreou o Festival com a show de Anitta, que foi o maior da história da cidade, reunindo uma legião de fãs na Praça do Coração. Os fãs cantaram e dançaram junto com a artista hits como “Contatinho”, “Paradinha”, “Bang”, “Vai Malandra” e “Bola Rebola”.

Desde cedo, centenas de fãs já estavam pelas praias da cidade, movimentando o comércio e se aglomerando perto do palco para ter uma melhor visão do show. Caravanas de fãs de diversos municípios do Rio de Janeiro passearam pela cidade animados, cantando os sucessos da cantora.

“O Festival de Verão movimenta o turismo da cidade, gerando emprego e renda para a economia local. O show da Anitta foi aberto ao público, trazendo milhares de pessoas para conhecer o nosso município”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

“Agradeço o carinho que a população de Saquarema me deu assim que cheguei aqui na cidade. Agradeço também à prefeita pela oportunidade de cantar aqui, conheço Saquarema há muitos anos, sempre visitei a cidade e está sendo uma alegria enorme poder cantar na abertura do Festival de Verão”, afirmou a cantora Anitta.

Este ano, o Festival de Verão traz diversas atividades ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. Assim como em 2019, haverá competições esportivas na arena que será montada na Praia da Vila e, para entrar no clima do verão e já no preparo para o Carnaval, a festa seguirá até a Festa de Momo, com vários cantores para animar as tardes e noites saquaremenses.