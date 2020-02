Cabo Frio assina convênio com Firjan para implantação de cursos gratuitos de qualificação profissional

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno, assinou na terça-feira, dia 11, o convênio com o Sistema Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – para implantação de cursos gratuitos de formação e qualificação profissional para jovens e adultos.

O objetivo é habilitar a população para ter acesso ao emprego formal e à prestação de serviço autônomo. Estão previstas qualificações nas áreas de técnicas de montagem drywall, execução de alvenaria com blocos cerâmicos, pintura em alvenaria, instalações hidráulicas e prediais, excel, informática para área administrativa, dentre outros.

“A chegada desses cursos em convênio com a Firjan é uma conquista para a população de Cabo Frio. Acreditamos que é por meio da educação e capacitação que poderemos contribuir para o desenvolvimento da sociedade e aquecer a economia”, comentou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

A unidade vai funcionar na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré, onde funcionava o Café do Trabalhador. A reforma no espaço está sendo executada pela Secretaria de Obras e o investimento é de R$ 116.280,60. A previsão é que fique pronto até março. O local contará com salas e carretas equipadas com maquinários para realização dos cursos. Haverá ainda um polo no distrito de Tamoios e no Centro.

Estiveram presentes ainda o presidente regional da Firjan, Luiz Césio Caetano Alves, o diretor, Alexandre dos Reis, e o gerente de Negócios, Carlos Magno, além do secretário de Gestão Institucional, Kauê Vattimo e da secretária de Assistência Social, Marta Maria da Silva Bastos.

“Esse convênio é um ganho social muito grande para o município, pois estamos oferecendo condições ao jovem de buscar a independência e as famílias em acessar uma nova habilitação. O resultado é a promoção de dignidade para a população cabo-friense por meio dessa ferramenta que contribuirá com a atuação da assistência social no município. É o início de um projeto que dará muito certo”, explica Marta

Sobre a Firjan

A Firjan é uma organização privada e sem fins lucrativos, com mais de 7.500 empresas associadas. Sua missão é “promover competitividade empresarial, educação e qualidade de vida do trabalhador da indústria e de toda a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro.