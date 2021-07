Dr. Serginho: “Prefeito de Cabo Frio resolveu em uma só canetada acabar de vez com a história do Galpão do Sal“

Dr. Serginho, deputado estadual e Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, manifestou-se a respeito do Galpão de Sal de Cabo Frio, cidade onde reside.

O Galpão do Sal em Cabo Frio tem uma história que se confunde com a própria memória da cidade e do nosso país.

“Como deputado aprovei uma lei de minha autoria tombando o galpão, no intuito de preservar um pouco do que resta desse importante patrimônio histórico e cultural do município. Entre brigas ante preservação do ‘patrimônio x o progresso imobiliário’, o que restava da estrutura do galpão acabou”, disse Dr. Serginho.

De acordo com ele, a legislação da cidade de Cabo Frio exige para essa hipótese a autorização do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural e a deliberação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, órgãos essenciais para defender nossa história aos poucos renegada.

”Em ato que beira crime, sem ouvir os órgãos legítimos, o prefeito da cidade, José Bonifácio, resolveu em uma só canetada acabar de vez com a história do Galpão do Sal, em total desrespeito à lei. Prefeito algum está acima da lei, ressaltando que o estado é democrático e também de direito, exatamente para que a população tenha respeitada suas garantias contra insensatez de qualquer gestor e, principalmente, do chefe do Poder Executivo. Aqui fica o registro de uma omissão e inércia desrespeita todos os cabofrienses. Em breve, sob o argumento de que o tempo deteriorou nosso patrimônio e os efeitos da natureza o fizeram ruir, corremos o risco de perder valorosos bens da cidade por inação ou mesmo por especulação. Há também outros exemplos, como capela de São Benedito que se encontra com riscos estruturais e o conjunto rural da fazenda de Campos Novos de igual forma. Se formos esperar por uma solução do poder público municipal, teremos o mesmo destino do Galpão do Sal. Senhor Prefeito de Cabo Frio, a história da cidade está acima de suas decisões, de seus desejos e de sua percepção individual, ainda mais quando sua conduta é manifestamente ilegal. Hoje, vemos um triste traço de nossa história virar poeira, marcado por essa demolição, realizada por conveniência de um Prefeito. E o pior, os defensores progressistas desse governo, hoje mais do que nunca autoritário, silenciam-se com esse ato letal ao nosso patrimônio histórico e nossa memória. Comissão da Alerj, MPE, MPF acionados”, finaliza Dr. Serginho.