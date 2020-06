Fórum na Câmara de Búzios debate cuidados com os idosos durante pandemia do Coronavírus

A Comissão de Defesa do Idoso da Câmara Municipal de Búzios realizou nesta segunda-feira(29) o fórum virtual, que debateu “Os cuidados com os idosos em tempos de Coronavírus”.



O vereador e presidente da comissão Niltinho de Beloca presidiu o debate.

Os assuntos tratados foram alimentação saudável, cuidados ao sair de casa, atividades físicas durante o isolamento social, deveres legais da família, aspectos psicológicos do isolamento social e como superar o momento.

“Um dos objetivos do fórum é debater ideias e medidas necessárias para que os idosos passem por este momento de pandemia e distanciamento social da forma mais segura e saudável possível”, explicou Niltinho.

Os convidados que participaram do debate foram a nutricionista Alessandra Alegre; a psicóloga Vitória Gomes; a presidente da Comissão do Idoso da OAB-Búzios Thamiris Carvalho; o professor de Educação Física Tony Stark e Angela Barroso, representando a AMAB (Associação de Mulheres de Armação dos Búzios).

Segundo a nutricionista Alessandra Alegre, as regras para alimentação saudável na terceira idade são as mesmas para a população geral: alimentos variados e naturais e beber bastante água. Porém, com o avançar da idade aparecem algumas doenças que requerem mais cuidado com a alimentação. “Alguns idosos são acometidos com algumas doenças, como a hipertensão e diabetes… Há também perda da massa muscular e perda óssea, então o cuidado com a alimentação deve ser maior”.

Sobre a prática de exercício, o professor de Educação Física Tony Stark disse que as atividades físicas mais indicadas para os idosos são musculação e alongamento. Mas é necessário fazer qualquer atividade de forma segura, e preferencialmente, com acompanhamento.



“É interessante que faça o exercício com alguém supervisionando por questão de segurança. E para quem mora sozinho, sempre fazer atividade com segurança e cuidado”.

O idoso faz parte do grupo de risco da COVID-19, dessa forma muitos adotaram o isolamento social – recomendado pelas autoridades de Saúde – para não contraírem a doença. A psicóloga Vitória Gomes ressaltou a importância de manter os laços afetivos, as relações sociais (mesmo que por telefone ou mensagens de vídeo) e rotina.

“E procurar ser assertivo, ter pensamentos positivos, buscar suas qualidades e fazer aquilo que levanta sua autoestima”, acrescentou Vitória.

Já a presidente da Comissão do Idoso da OAB falou dos deveres legais da família.

“A família tem responsabilidade sobre o idoso. Da mesma forma que os pais são responsáveis pelos filhos até certa idade; quando os pais envelhecem acontece o contrário; e o Estatuto do Idoso garante isto: a família deve zelar pelo idoso, prestar alimentos e evitar conflitos e abusos”.

A advogada lembrou o Disque 100, que recebe denúncias de violência e negligência contra idosos.

Durante o fórum foram transmitidos vídeos de frequentadores do Centro de Convivência dos Idosos de Búzios, em que relatam como estão passando o atual momento.