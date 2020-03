Jovem suspeito de cometer homicídios no Jardim Esperança e em Búzios é preso

Jovem suspeito de quatro homicídios é preso com drogas após atirar em viatura da polícia no bairro São José

Um jovem, de 18 anos, suspeito de ter matado quatro pessoas, foi preso após disparar contra uma viatura da PM na Rua Deocleciano Alves da Silva, Pântano, em São José. Ele estava sob posse de 130 pinos e 17 sacolés de cocaína.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que criminosos estavam traficando na localidade. Ao chegar no local, a viatura foi atingida por alguns disparos.

No sistema, constava um mandado de prisão contra o jovem por triplo homicídio no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, e o mesmo é suspeito de participação no homicídio ocorrido naquela localidade de São José, no dia 11 de março.

Os policiais conseguiram pegar o suspeito, que tentava fugir com uma sacola que continha as drogas.

Ele foi levado para a 127° Delegacia Policial, onde permaneceu preso.