Menino de 7 anos morre após receber medicação em hospital de Saquarema e família aponta negligência

Um menino de sete anos morreu na madrugada desta quarta-feira (19) após receber medicação intravenosa no Hospital Nossa Senhora de Nazareth, no distrito de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a família, Jhonathan Leonardo Souza deu entrada na unidade, na terça (18), com febre, tosse e vômito, mas, logo após receber a medicação, sofreu paradas cardíacas.

Parentes afirmam que houve negligência. A Prefeitura informou que abriu um processo administrativo para investigar o caso.

A família mostrou o documento do hospital com a descrição dos medicamentos prescritos: soro fisiológico, ondansetrona, ranitidina e nebulização com adrenalina 1 mg/ml, em quantidade igual a 3. Também houve indicação de radiografia de seios da face e radiografia de tórax.

Jhonathan chegou a ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo em Araruama, por volta das 23h desta terça, mas não resistiu e morreu às 1h22 desta quarta.

“Meu ‘pequenininho’ chegou andando. Chegou com febre, tossindo e com vômito. Pegaram ele, passaram exame mas mandou fazer o medicamento primeiro. Aí, quando fez o medicamento na veia, ele não aguentou e parou. Eles entubaram ele e o médico falou que as chances já não eram boas”, contou a tia Simoni Carvalho.

O governo do Estado informou por meio de nota que o menino “deu entrada na unidade às 23h50min, em estado gravíssimo. No hospital, ele foi prontamente atendido e medicado com a finalidade de estabilizar o seu quadro clínico, uma vez que apresentava ritmo cardíaco irregular”.

O Estado disse ainda que “vinte e dois minutos após a sua entrada, o paciente apresentou três paradas cardiorrespiratórias. Médicos do hospital atuaram para estabilizar Jhonathan com massagem cardíaca, além de administrar medicação venosa. O paciente foi a óbito na madrugada desta quarta-feira (19), mesmo com todos os esforços do corpo médico do HERC”.

Na certidão de óbito consta “hemorragia pulmonar maciça, insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca como causas da morte”.