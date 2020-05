O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 18

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que o vereador Tom Porto tem frequentado o escritório do deputado estadual e pré candidato a prefeito de Cabo Frio. Vale lembrar que, o deputado no início do ano fez uma live para o também pré Tê. O que teria sido o motivo de rompimento político de Tê com ex-prefeito, Andinho. E agora?

São Pedro da Aldeia

Após ficar alguns dias no departamento médico, por testado positivo para coronavírus, o prefeito Cláudio Chumbinho está liberado para o trabalho. Chumbinho teve uma sequência de problemas de saúde, o que acarretou em uma internação em Cabo Frio e depois teve Coronavírus. Agora é só trabalho.

Búzios

A prisão do empresário Mário Peixoto vem sendo muito comentada em Búzios. Aliás, muita gente quer saber quem o grupo estava “abençoando”, de olho no pleito eleitoral deste ano. Se é que estava. Coisa da política de Búzios.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho entrega a população de Araruama nesta segunda-feira (18) o Hospital Municipal dos Olhos. A inauguração foi on-line, como vem sendo feita em todas inaugurações. Segundo colaboradores, o Hospital já virou “menina dos olhos “da prefeita.

Iguaba Grande

Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira estão inconformados com o arquivamento do projeto de redução de salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Na Câmara, os vereadores tentam não tocar no assunto, ou seja, já sepultaram. Abafa o caso.

Cabo Frio

O tabuleiro político de Cabo Frio teve uma mexida com a pré candidatura de Aquiles Barreto que até então anda fazendo reuniões com líderes políticos da cidade. É sabido um grupo teria encomendado uma pesquisa por telefone para o que muda com entrada de Aquiles Barreto.