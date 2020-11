O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

Búzios

A disputa eleitoral deste ano parece ter tomado um rumo violento na Região dos Lagos. O candidato a prefeito de Búzios, pelo Partido Social Liberal (PSL), teve seu carro alvejado nesta quinta-feira (12), quando voltava de um compromisso político em São Pedro da Aldeia. O candidato afirma que vinha sofrendo ameaças por denunciar empresas “fantasmas” ligadas a prefeitura de Búzios.

Araruama

A candidata a prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, vai enfrentar as urnas no próximo domingo com 65% das intenções de votos, segundo pesquisa do Instituto Ágora, divulgada nesta quarta-feira (11). Se os números baterem, a atual perfeita terá 3x mais votos que seu adversário, ex-prefeito André Mônica. O que será que vai acontecer?

Arraial do Cabo

A eleição de Arraial do Cabo será observada de perto pela Polícia Federal e Polícia Militar. Os cabistas estão assustados com a movimentação de viaturas na cidade. A campanha eleitoral já rendeu algumas confusões entre cabos eleitorais de candidatos.

São Pedro da Aldeia

O canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia está fervendo. Os assuntos mais comentados são as pesquisas de intenção de voto e o “partidão” criado pelos vereadores para voltar à Câmara Municipal. Resta saber quem vai se salvar.

Iguaba Grande

O Tribunal Regional Eleitoral-RJ (TRE) manteve o indeferimento da candidatura da ex-prefeita Grasiella Magalhães (PP). Grasiella poderia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas se retirou do processo eleitoral, sabendo que não teria êxito na ação. As contas de 2013 reprovadas pela câmara e um possível terceiro mandato seriam as razões do indeferimento.

Cabo Frio

Cabo Frio hoje completa 405 anos. A cidade foi fundada por Constantino Menelau, em 1615, por ordem do Rei Felipe III, da Espanha. Em 13 de novembro daquele ano nascia a cidade de Santa Helena de Cabo Frio. Menelau era o governador do Rio de Janeiro. Vale lembrar que Cabo Frio foi descoberto bem antes, em 1503, por Américo Vespúcio. A cidade sempre foi alvo de ataques “piratas”, que naquela época buscavam o pau Brasil. Atualmente, os “piratas” que adentram na prefeitura buscam outras coisas, segundo os fofoqueiros de plantão.