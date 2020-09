Prefeitura de São Pedro da Aldeia adquire termômetro digital para auxiliar combate à Covid-19

Após a aferição da temperatura, que é feita à distância, sem necessidade de contato com o aparelho, o resultado é apresentado no display do termômetro em menos 1 segundo. A precisão do resultado tem margem de erro na variação de 0,1º a 0,2º, aproximadamente.

A dona de casa Juliana Franco precisou ir à Prefeitura na última semana e, ao passar pela sala de recepção, teve a sua temperatura medida pelo aparelho. “Achei essa iniciativa excelente, porque é mais uma forma de prevenção e defesa para a gente que está vivendo essa nova realidade do coronavírus. Muitas vezes a pessoa pode nem saber que a sua temperatura está alterada e esse mecanismo pode ser um sinal de alerta importante”, disse.

A instalação do termômetro digital no prédio da Prefeitura soma-se a outras ações e métodos de controle adotados pelo município para evitar a disseminação da Covid-19, tais como a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, a disponibilização de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos e a higienização periódica dos espaços públicos, entre outras medidas.

Vale destacar que, embora auxilie na detecção de possíveis casos de infecção por Covid-19, já que a febre tem sido um dos sintomas frequentes da doença, a medição da temperatura não substitui o uso da máscara e do álcool em gel, bem como a limpeza frequente das mãos e o distanciamento seguro entre as pessoas.