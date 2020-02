Vereador Guilherme Aarão é confirmado como líder do governo do Prefeito Adriano na Câmara de Cabo Frio

Guilherme Aarão (Cidadania) foi confirmado oficialmente nesta terça-feira, dia 11, como o líder do governo Adriano Moreno (DEM) na Câmara Municipal de Cabo Frio.

O vereador se reuniu na última sexta-feira, dia 07, e aceitou o convite feito por Adriano para que seja o articulador político dele entre os parlamentares.

Aarão entende que a participação dele é uma contribuição não só para o governo, mas para a cidade como um todo.

“Aceitei o convite com o intuito de ajudar o governo a ouvir mais o legislativo e as demandas do povo cabo-friense. Minha missão é colaborar com a cidade. Jamais perderei minha essência de parlamentar e meu compromisso com o povo. Minha atuação não mudará: cobrar e levar as demandas da população aos órgãos competentes”, disse Aarão.

O ofício informando os parlamentares sobre a indicação do vereador para a liderança da base do governo, cumprindo exigência regimental, foi lido pelo próprio edil como secretário.