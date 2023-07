1º DIA: Magdala Furtado recebe Padre Marcelo Chelles e almoça no “Gororoba do Paulinho”

O primeiro dia da agora prefeita Magdala Furtado foi movimentado. Posse pela manhã, almoço no Centro de Cabo Frio e encontro com o Padre da Paróquia Nossa Senhora da Assunção

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, recebeu na tarde desta terça-feira (18), no gabinete, o padre Marcelo Chelles, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. O secretário de Governo, Ruy França, também participou do encontro. O pároco veio dar as boas vindas para a prefeita recém empossada. Na reunião ele destacou a boa relação do governo com a Igreja Católica que será mantida.

No encontro também foi reafirmada a parceria para a realização da Festa da Padroeira de Cabo Frio, em agosto.

Padre Marcelo Chelles, Prefeita Magdala Furtado e Secretário de Governo Ruy França

Almoço no Restaurante “Gororoba do Paulinho”

Antes do encontro com o Padre, Magdala almoçou no restaurante “Gororoba do Paulinho”, do chefe de cozinha Paulo Marques. Também acompanhada do novo secretário de Governo, Ruy França, a prefeita relatou que gostou muito da comida.