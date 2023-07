Janio se despede da Secretaria de Saúde de Cabo Frio: “deixo uma saúde muito melhor que encontrei”

Na noite desta terça-feira, dia 18, Janio Mendes anunciou sua saída da Secretaria Municipal de Saúde com um misto de emoções.

“Com o sentimento de dever cumprido, reconheço que o serviço ainda não é o ideal, mas conseguimos avançar consideravelmente desde o início. Ampliamos os serviços na Atenção Básica, realizamos reformas e inauguramos Unidades Básicas de Saúde, quebramos um monopólio de mais de 30 anos da iniciativa privada com a implementação do Serviço Municipal de Ortopedia e Traumatologia no HCE e entregamos a Tamoios um Centro de Especialidades Médicas e Apoio Diagnóstico (CEAD) em apenas 90 dias de gestão. Tudo isso foi possível graças à tônica que norteou nosso trabalho: a humanização e o respeito ao servidor. Destaco também o Hospital da Mulher, onde implementamos medidas de humanização no resgate, priorizando o acolhimento e cuidado às pacientes. Acreditamos que oferecer um ambiente acolhedor e respeitoso é fundamental para promover a recuperação e o bem-estar dos pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde. Essas medidas também se estenderam para os hospitais Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, e São José Operário, no bairro São Cristóvão. Saio com a sensação de que poderia ter feito mais, mas confio que o registro da história irá destacar os avanços que conquistamos, principalmente nas regiões periféricas. Foram 9 meses desafiadores à frente da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando exatamente 274 dias como gestor dessa pasta. Agradeço aos envolvidos e colaboradores desse processo. Continuarei acompanhando e colaborando no processo político da minha cidade, como sempre fiz ao longo dos mais de 30 anos de vida pública. Saio com a certeza de que não errei por omissão e deixo uma saúde muito melhor do que encontrei”, diz Janio em texto de despedida emocionado.