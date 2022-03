Arraial do Cabo: 20 próteses dentárias são colocadas em pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas 

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, entregou na última quarta-feira (30), 20 próteses dentárias a pacientes do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Prainha.

Além do bem estar e da saúde, esse atendimento eleva a autoestima de moradores como o senhor Francisco Carlos, que já estava 4 anos sem prótese. “Eu não conseguia comer carne, agora vou poder comer o que quiser”, comemorou ele.

Para iniciar um atendimento odontológico em Arraial do Cabo, é necessário ir primeiro ao posto de saúde. Todas as unidades contam com um dentista responsável, que vai atuar em casos mais simples. Atendimentos que demandam procedimentos mais completos, no entanto, são encaminhados ao CEO.

Exceto por atendimentos de emergência, todas as consultas no Centro de Especialidades, são feitas através de encaminhamento do posto de saúde.