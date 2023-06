Em nota, publicada na tarde desta quinta-feira, dia 29, a Câmara Municipal de Cabo Frio informa que: “cumpriu Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pactuado com o Ministério Público Estadual (MPRJ) e que também já se adequou ao Programa Nacional de Transparência Pública do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). A Casa Legislativa cabo-friense ressalta que ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking de transparência dentre as 92 câmaras existentes no Estado”, disse.

Saiba mais: