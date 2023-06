Átila Mota toma posse e cobra transparência da Câmara de Cabo Frio

O vereador Átila Mota cobrou transparência a Câmara num duro discurso de posse nesta quinta-feira, dia 29, e disse que a Casa Legislativa não tem condições de cobrar do Execuitivo sem dar o exemplo.

O vereador cobrou também a divulgação no Portal da Transparência dos valores do repasse da Prefeitura para Câmara e pediu a lista dos servidores comissionados e contratados, além dos contratos com fornecedores e gastos com viagens dos vereadores e reclaamou que só recebeu a chave do gabinete ontem.

Átila disse, também, que não está na Câmara para brincar, para ser amiguinho de vereador ou para prejudicar servidores.

“Essa Câmara assumiu o compromisso de cumprir a lei nº 12.527, que regulamenta o acesso à informação, prevista na Constituição Federal. Ela deveria divulgar suas ações e serviços, mas falta transparência nesta Casa. O TAC, assinado em 2018 pelo MP e pelo presidente da Câmara na época, Aquiles Barreto, não foi cumprido até hoje. Eu, como cidadão, não consigo saber, por exemplo, quanto o Executivo repassou para a Câmara. Isso é dinheiro público e o povo tem o direito de saber. Então, aproveito para pedir, agora, a relação de todos os funcionários comissionados, fornecedores e gastos da Câmara com todos os vereadores, incluindo despesas de viagens, porque a Câmara já vai entrar em recesso e quero aproveitar esse período para me debruçar sobre esses dados”, disse Átila Mota.