Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia tem noite de música ao vivo nesta quarta

Nesta quarta-feira (16/08), a programação do Concerto Musical Gabriel Joaquim, em São Pedro da Aldeia, terá uma edição especial protagonizada por vozes femininas da cidade. A convite da Secretaria Municipal de Cultura, as cantoras Emilene Suzana, Paulinha Azevedo, Scarlet Horranna e Shylanar se apresentam a partir das 19h na Casa da Cultura com interpretação de clássicos da Música Popular Brasileira e sucessos internacionais. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite à população. “Teremos uma edição especial com a participação de cantoras da nossa cidade, que terão a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho para o público. Convidamos todos a prestigiarem mais uma noite especial em nossa Casa da Cultura”, disse.

Atuantes em São Pedro da Aldeia, as artistas acumulam experiência em diversas apresentações na cidade e na Região dos Lagos, em eventos, festivais e casas de show, além de já terem marcado presença em ações e projetos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, como o Carnaval 2023, a Feira Cultural Itinerante e o Sal dá Jazz.

As apresentações do Concerto Musical Gabriel Joaquim acontecem semanalmente, às quartas-feiras, disponibilizando 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.