Comsercaf instala contentores na Praia do Forte para descarte correto do lixo

A Comsercaf está trabalhando para deixar as praias de Cabo Frio cada vez mais limpas e organizadas. Nesse período de alta temporada, a produção de resíduos dos produtos consumidos nas areias aumenta consideravelmente. Além de implantar um horário alternativo na Praia do Forte, a autarquia está instalando contentores para armazenar o lixo e assim conscientizar os banhistas sobre o descarte correto. Os recipientes também serão instalados em outras praias da cidade.

Na quinta-feira (29), toda a extensão da Praia do Forte recebeu dez contentores de mil litros e outros cinco de quinhentos litros foram instalados do Bolsão da Juju até o Foguete. De acordo com a autarquia, mais 10 de mil litros serão espalhados nas praias das Dunas, Peró, Conchas e Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.

“Nós estamos atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, que também orientou sobre a redução do esforço físico dos coletores e a utilização dos maquinários para auxiliar no recolhimento de resíduos”, explicou a presidente da Comsercaf, Patrícia Brandão, destacando ainda que essa também chegaram 130 papeleiras que serão fixadas nos postes, mediante necessidade.

Horário alternativo na Praia do Forte

A Praia do Forte é a praia mais procurada de Cabo Frio. Por isso, a Comsercaf criou mais um turno de coleta de lixo para manter as areias ainda mais limpas. Desde semana passada, três funcionários entram às 14h e vão do Canto do Forte até o Bolsão da Juju, onde outros três entram no percurso.

Durante esse período, que vai até o dia 15 de janeiro de 2024, o objetivo é manter a praia limpa por mais tempo. Logo, serão três horários de limpeza: às 5h, às 14h e às 18h.