Escola Municipal Professor Edilson Duarte, em Cabo Frio, agora conta com rádio estudantil e estação meteorológica  

Nesta terça-feira (22) foram lançadas a rádio estudantil Vagalume e uma estação meteorológica na unidade escolar, frutos da parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

A programação da rádio vai contar com música, entrevistas e conteúdo produzido pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.

Já a estação meteorológica vai monitorar o clima de Cabo Frio em tempo real. O monitoramento pode ser consultado por meio do site Weather Underground, selecionando na pesquisa o município de Cabo Frio, ou também pelo aplicativo de mesmo nome disponível para smartphones.

A parceria com universidades já é uma marca da atual gestão, e agora, os alunos terão acesso a conhecimentos além da sala de aula, como uma grande oportunidade para expandir o horizonte dos estudantes.

A cerimônia contou com a presença do prefeito José Bonifácio e do reitor da UENF, Raul Palacio.