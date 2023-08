Esse final de semana terá mais Festival do Camarão em Cabo Frio

O 17º Festival do Camarão volta a movimentar a orla da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, neste fim de semana. Atendendo aos pedidos dos comerciantes e moradores, nesta sexta (4), sábado (5) e domingo (6), o evento tornará a acontecer, trazendo muita comida boa e músicas de sucesso.

Com mais de 50 opções de pratos produzidos à base de camarão, o cardápio do Festival tem preço fixo de R$ 30 por prato escolhido. Entre as opções estão acarajé, pastel de camarão, camarão à parmegiana, camarão ao creme de queijo, harumaki de camarão, panqueca de camarão e muito mais.

Nesta sexta-feira (4), as barracas já estarão à disposição dos visitantes a partir das 17 horas. Para começar com chave de ouro, o saxofonista Gabriel Leite vai se apresentar, enquanto o público confere o pôr do sol mais bonito da cidade. Em seguida, a partir das 18h, a música ficará a cargo do DJ Mangga. Já às 21h, será a vez do Grupo IBS7 subir ao palco, levando muito samba e pagode para o festival.

No sábado (5), o evento começa às 14h, com a banda Ramona Rox abrindo a programação musical. O saxofonista Gabriel Leite volta a se apresentar, enquanto o público confere o pôr do sol, às 17h. Em seguida, a partir das 18h, a música ficará a cargo do DJ Mangga. Em seguida, às 21h, será a vez do cantor Leo Parazzi subir ao palco.

No domingo (6), a programação começa às 14h, com show da cantora Nega Mari. Às 17h, mais uma vez o pôr do sol musical será com o sax de Gabriel Leite, seguido do DJ Mangga, às 18h. A Banda Rabuja encerra a programação musical às 21h.