O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

São Pedro da Aldeia

O Comando da Força Aeronaval da Marinha do Brasil de São Pedro da Aldeia promove a segunda edição da Corrida Morada da Aviação Naval no próximo dia 27. O evento é marca as comemorações dos 107 anos da Aviação Naval. As inscrições serão gratuitas e estão estarão abertas no dia 10 de agosto de forma on-line..

A corrida rústica terá um percurso de seis qujilômetros e meio, com largada na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), às oito da manhã e chegada dentro da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. Serão oferecidas 650 vagas para o público geral, 350 para militares e 100 vagas para os competidores kids. Os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível para a retirada do kit da corrida. A competição irá oferecer premiações em dinheiro para o primeiro lugar geral masculino e feminino além de troféus para os cinco primeiros colocados e medalhas para os demais competidores.

Cabo Frio

O ex-vereador de Cabo Frio, Rafael Peçanha, disse, ontem, numa rede social, que soube da exoneração dele da Secretaria-adjunta de Ciência e Tecnologia lendo o diário oficial eletrônico do município, depois de ter sido convidado pela prefeita Magdala Furtado para assmir a secretaria de Educação. Rafael conta que na sexta-feira se reuniu com Magdala a pedido dela e foi convidado para assumir a Educação. Ele revelou que para aceitar o cargo pediu a prefeita respeito a manutenção da pré-candidatura dele a prefeito, lançada antes da posse, fruto de uma construção coletiva e partidária. Magdala, de acordo com o relato de Rafael, pediu dois dias para pensar e adiantou que retornaria, o que não ocorreu. Na sergunda-feira, Rafael descobriu pelo Diário Oficial ter sido exonerado, sem telefonema, contato prévio ou qualquer explicação de Magdala.

Arraial do Cabo

Os vereadores da Câmara de Arraial do Cabo reprovaram as contas do ex-prefeito, Wanderson Cardoso de Brito, por 9 votos a 0. Em rede social, Andinho, disse que continua pré candidato à prefeitura em 2024. O Cabo ferveu durante todo dia e teve até fogos. Pelo visto, a campanha já começou.

Araruama

Araruama Wine Fest 2023 foi um sucesso, de acordo com o ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação. “Foi um dos maiores eventos que como cidadão eu vivi no meu país. Eu tenho absoluta convicção que 2024 vai ser melhor ainda, a prefeita quer cascata de vinho, vai ser incrível”, disse.

Búzios

Preparados? O Degusta Búzios 2023 começa amanhã! O maior evento gastronômico da região vai deixar você com água na boca. Dias 04, 05, 06, 11, 12 e 13 de agosto, nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos.

Iguaba Grande

A secretaria de Cultura convida a todos para, nesta sexta-feira (04), a partir das 20h, na Praça Edyla Pinheiro, participar do evento “Cultura Musical Seresta” com a Banda Secult. O evento tem acesso gratuito para todo o público!