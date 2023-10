Expo Cabo Frio tem shows de Maria Marçal, Felipe Araújo, Marvvila e Barões da Pisadinha

De 12 a 15 de outubro, a Fazenda Campos Novos, no distrito Tamoios, em Cabo Frio, será palco da Expo Agropecuária, evento que contará com uma ampla programação para toda a família. Os destaques da programação musical ficam por conta dos shows de Maria Marçal, Felipe Araújo, Marvvila e Barões da Pisadinha.

A cantora gospel Maria Marçal abrirá o evento no dia 12, seguida pelo cantor sertanejo Felipe Araújo no dia 13. No dia 14, será a vez do pagode romântico, com a cantora Marvvila fazer a festa do público. O grupo Barões da Pisadinha encerrará o evento no mais alto astral, no dia 15. Todos os shows começarão a partir das 22h, com apresentações locais antes das atrações nacionais.

A Expo Cabo Frio terá entrada franca todos os dias.

Além dos shows, a Expo Agropecuária contará com a tradicional Feira do Produtor Rural, que vai oferecer uma variedade de produtos agropecuários, como alimentos, bebidas, artesanato, orgânicos e muitos outros, e também com a Feira de Artesanato de Tamoios. A prioridade para expositores e barranqueiros será dada aos moradores de Cabo Frio, de ambos os distritos.

Para garantir a acessibilidade do público, será disponibilizada uma área específica em frente ao palco. Além disso, o estacionamento será gratuito.

“Queremos que todos possam aproveitar a Expo Agropecuária, sem nenhuma restrição. Por isso, vamos disponibilizar uma área de acessibilidade na frente do palco, para que todos possam assistir aos shows com conforto e segurança”, acrescentou o superintendente de Eventos, Marcelinho Lamenha.

Neste ano, a Prefeitura de Cabo Frio fechou uma parceria com a Salineira para garantir o transporte público para os moradores de Tamoios durante a Expo Agropecuária. As linhas de ônibus vão funcionar até as 2h da manhã nos dias do evento. Vale destacar que será proibida a entrada de coolers, garrafas de vidro e objetos cortantes/perfurantes.