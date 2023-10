Meia Maratona de Cabo Frio vai reunir 1.500 atletas em novembro

A Meia Maratona de Cabo Frio, que vai acontecer no dia 05 de novembro, promete movimentar a cidade. Uma das provas clássicas do esporte, a corrida de 21 km terá largada no principal cartão-postal da cidade, a Praia do Forte. Nesta edição, o evento faz homenagens à história e ao patrimônio do município, o sétimo mais antigo do Brasil. Toda a identidade visual faz alusão ao Ciclo do Sal.

A competição tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau. De acordo com os organizadores, 85% dos inscritos são cariocas, mineiros e paulistas. O evento encerra a chamada “Melhor Temporada”, período que vai do outono à primavera e considerado um dos mais encantadores para visitar Cabo Frio.

“Vamos fechar nossa melhor temporada com um evento que movimenta diversos segmentos da economia, em especial, o do Turismo, uma vez que reúne atletas de outros municípios também. Os que vêm de fora costumam trazer suas famílias, incrementando a rede hoteleira, a gastronomia e os serviços em geral durante o fim de semana. Este perfil de visitante é muito bem-vindo”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau. “Fomentamos realmente o Turismo. Já temos seis hotéis lotados e outros em andamento”, destaca Olavo Carvalho, produtor da Meia Maratona.

A corrida é dividida entre as categorias “Individual Masculino” e “Individual Feminino”, nas seguintes modalidades: 21 km (solo), 10 km (solo) e 5 km (solo). As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://meiamaratonadecabofrio.com.br/. Haverá entrega de troféus para os três primeiros colocados (feminino e masculino), considerando-se todas as faixas etárias (categoria geral). As colocações serão definidas através de sistema de aferição por chip, com o tempo bruto dos atletas.

Além disso, na prova de 21km, os primeiros três colocados em cada faixa etária também ganham troféu: até 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos; 45 a 54 anos; 55 a 64 anos; 65 a 70 anos; acima de 71 anos. O atleta que for premiado no geral não receberá troféu por uma possível vitória na prova de 21km.