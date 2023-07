Homem que caiu de de veleiro em Arraial do Cabo é encontrado e buscas seguem para encontrar o amigo

By

A Capitania dos Portos faz buscas, nesta quarta-feira (26), por um homem que desapareceu depois de cair de um veleiro em Arraial do Cabo. Duas pessoas estavam na embarcação, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Cabo Frio na segunda-feira (24).

Um homem de 64 anos foi encontrado por volta das 5h da manhã nesta quarta-feira (26) na embarcação. Eles ficaram à deriva a cerca de 40 milhas da costa.

O homem estava lúcido e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. De acordo com a Prefeitura, ele está recebendo atendimento médico.

Segundo um mergulhador, que preferiu não ser identificado, o tripulante contou que o veleiro enfrentava problemas com o motor, a âncora se soltou e a bateria do barco estava chegando ao fim.



A dupla chegou a entrar em contato com pescadores, mas perderam comunicação nas proximidades da região conhecida como Boqueirão, entre Arraial do Cabo e a Ilha do Frânces.

As buscas seguem na cidade para tentar encontrar o outro homem.