Atleta buziano conquista prata no Torneio Inter Regional de Judô realizado em Teresópolis

O Atleta buziano Leonardo Brandão conquistou a medalha de prata no Torneio Inter Regional de Judô, no último final de semana, em Petrópolis. Quatro (04) atletas de Búzios, que fazem parte do programa Bolsa Atleta da Prefeitura participaram do torneio realizado no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o popular Pedrão.

O destaque ficou para o atleta buziano Leonardo Brandão, que compete na classe meio médio masculino-60kg e que subiu ao pódio mais uma vez, trazendo a medalha de prata para o município. Os atletas buzianos são treinados pelo Sensei Ranniery Moreira.

O torneio, que está na quarta etapa, é realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 500 atletas de 35 agremiações diferentes participaram das competições.

No próximo mês, nos dias 05 e 06 de agosto, esses quatro (04) atletas estarão representando o município na Seletiva Estadual, para a disputa de um dos campeonatos mais importantes, o Brasileirão de judô que será disputado ainda esse ano.