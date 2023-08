Inaugurações do Café do Trabalhador e da Faetec Naútica são adiadas devido ao mau tempo

As inaugurações do Café do Trabalhador do Jacaré, Café do Trabalhador de Tamoios e da unidade da Faetec Náutica, no Manoel Corrêa, previstas para esta quarta-feira (16), em Cabo Frio, foram adiadas para a próxima semana, provavelmente, na quarta-feira (23), a pedido do governador Cláudio Castro por conta do mau tempo.



O anúncio foi feito pelo deputado cabofriense Sérgio Luiz Costa Azevedo, o Dr. Serginho, em entrevista ao Bom Dia Litoral, Rádio Litoral FM. O deputado anunciou para amanhã, o inicio das inscrições para os cursos de Mecânica de Motores e Eletricista de Lancha na Faetec Náutica. A unidade, de acordo com Serginho, vai gerar emprego e movimentar ainda mais a economia do mar da região. A nova FAETEC vai funcionar no CIEP 150 – Profª Amelia Ferreira dos Santos Gabina. O objetivo é formar profissionais da área náutica. A unidade vai oferecer cursos de carpinteiro naval, eletricista, marceneiro, pescador profissional, soldador, laminador, pintor e etc.

Texto: Cleber Lopez – Jornalismo Litoral FM