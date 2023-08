O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 14

Cabo Frio

O secretário de Fazenda de Cabo Frio, Carlos Alberto Cardozo de Oliveira, será o responsável por gerenciar os recursos milionários dos royalties de petróleo do município, de acordo com decreto da prefeita, Magdala Furtado, publicado sexta-feira do Diário Oficial Eletrônico. O Decreto determina que os empenhos de despesas e investimentos em todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município com dinheiro do royalties somente serão realizados com autorização expressa da Secretaria de Fazenda, e mediante a demonstração efetiva de disponibilidade financeira. A prefeita diz que a medida visa o restabelecimento do equilíbrio financeiro das contas públicas e o firme propósito de cumprir as metas fiscais estabelecidas para o exercício e, ao mesmo tempo, garantir à execução do programa de Governo e a eficiência no uso dos recursos públicos.

Araruama

A concessionária Águas de Jurturnaína está usando os resíduos provenientes dos mais de 7 milhões de litros de esgoto tratados para a produção sustentável de tijolos artesanais e de um biofertilizante evitando a sobrecarga de aterros sanitários. O novo sistema de tratamento possui equipamentos de última geração em um espaço de 11 hectares, equivalente a 11 campos de futebol. A estação comporta duas unidades de tratamento preliminar mecanizados, dois sistema de tratamento de esgoto por meio de plantas, uma usina de compostagem para produção de biofertilizante e uma oficina de tijolos ecológicos artesanais. O diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil, Cláudio Abduche, disse que o novo sistema reflete diretamente na recuepração da balneabilidade e da flora e fauna marinha da Lagoa de Araruama e é um exemplo concreto de como a inovação pode ser aplicada no saneamento básico.

Arraial do Cabo

Ana Clara Plácido e mais o trio Gui Barreto, Miranda e Gabriel Maia se sagraram bicampeãs no campeonato jogo solto de altinha em Vitória-ES,ana clara e Gui barreto foram escolhidos os melhores jogadores e o quarteto teve a maior nota da história da altina 9.8.

São Pedro da Aldeia

Os músicos integrantes da Orquestra Sons da Aldeia (OSA) viveram um momento especial na Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, o conjunto musical foi homenageado com uma Moção Aplausos concedida pela Casa Legislativa durante a sessão ordinária da quinta-feira (10/08). Criada pela Secretaria Municipal de Cultura, a Orquestra promove desde 2022 o ensino gratuito de música instrumental para alunos da cidade, além de fomentar a arte e o lazer, por meio de apresentações itinerantes nos bairros da cidade.

Iguaba Grande

A revitalização da faixa de areia da orla de Iguaba Grande segue em andamento. A secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Vinícius Lavalle e o diretor Luis Carlos Cirino, esteve essa semana conferindo a chegada de mais caminhões de areia que serão utilizados para a engorda da orla do município. O objetivo é checar as condições ambientais necessárias para o uso do material. Até o momento, mais de 5 mil metros cúbicos de areia foram depositados em diversos pontos da Lagoa.

Búzios

Búzios ficou em 10º lugar no Estado do Rio, no ranking das cidades com o melhor índice de desenvolvimento sustentável, baseados em dados da ONU. Isto prova o quanto estamos avançando em termos de conservação ambiental. A Ponta do Pai Vitório e outras áreas da nossa cidade são protegidas e o município de Búzios descarta privatizações. Temos ações e projetos a serem desenvolvidos que objetivam a valorização destes locais.