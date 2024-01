Inscrições abertas para a Colônia de Férias do Correão, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, abriu as inscrições para a Colônia de Férias do Correão, com inúmeras atividades esportivas e de lazer. Toda a programação será gratuita e direcionada para crianças de 7 a 13 anos. A Colônia começa na próxima quarta-feira (17), das 8h às 11h, e acontece nas dependências do estádio.

As atividades acontecerão às segundas, quartas e sextas no Estádio Alair Corrêa, o Correão. Para a inscrição, o interessado deve apresentar cópia e original do CPF, identidade do menor e do responsável, além de comprovante de residência. Os documentos deverão ser apresentados na secretaria do estádio.

A Colônia vai promover atividades esportivas como tênis de mesa, basquete, artes marciais, frescobol, circuito de atividades, funcional Kids, danças, jogos de tabuleiro, futebol, altinha, badminton, fut redinha, futmesa, entre outros.

SERVIÇO:

Local: Estádio Alair Corrêa (Correão)

Endereço: Av. Joaquim Nogueira, 496-588 – São Cristóvão

Horário de inscrições: 8h às 17h