Jorge Vercillo fecha a programação da Festa da Padroeira de Cabo Frio com chave de ouro

O cantor Jorge Vercillo encerrou a programação da Festa da Padroeira de Cabo Frio, na noite desta terça-feira (15), dia de Nossa Senhora da Assunção. O artista animou o público cantando vários sucessos da MPB. A Praça Porto Rocha, recebeu milhares de pessoas na última noite de shows da festa.

Antes da programação musical, os fiéis participaram da Procissão da Padroeira, que foi precedida pela solene missa presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco. A prefeita Magdala Furtado participou da missa da manhã e também da procissão. Logo depois, ela acompanhou o show na praça, junto com o público presente. Cláudio Lima e DJ Júnior Rodrigues também animaram a noite.

“A Festa da Padroeira de Cabo Frio foi maravilhosa. Quero parabenizar à Igreja Católica pelo evento e também às nossas equipes, que deram apoio para que tudo acontecesse da melhor forma, com segurança e conforto para o público. Para encerrar com chave de ouro, tivemos o show do Jorge Vercillo, que animou a todos, com músicas de sucesso”, destaca a prefeita.

A artesã Fábia Machado acompanhou toda a programação do último dia de festa. Para ela, o evento foi um sucesso.

“Foi uma apresentação maravilhosa. Gostei muito da organização do evento, que trouxe lazer e entretenimento para a população. Todos estão de parabéns”, afirmou.

A Festa da Padroeira é uma iniciativa da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio. Neste ano, o evento aconteceu de 11 a 15 de agosto, na Praça Porto Rocha.