Cabo Frio: Diretor do Hemolagos diz que Janio se esconde atrás da burocracia como rato

O médico Marcelo Paiva Paes, diretor do Hemolagos, disse que o ex-secretário de Saúde, Janio Mendes, se escondeu atrás da burocracia do Estado para não pagar a dívida do município com o banco do Sangue, como um rato que se esconde no buraco.

Marcelo disse que Janio Mendes não é mais secretário e que a discussão não cabe mais a ele. O diretor do Hemolagos afirmou que, como secretário, Janio ignorou as diversas cobranças, inclusive por WhatsApp, com o banco de sangue, apesar de ter autorizado o envio das notas para a Saúde com o reajuste, que o ex-secretário agora diz ter sido contestado pela procuradoria.

Marcelo Paiva afirma que o ex-secretário não pagou porque não quis e que agora não tem nada a tratar com Janio.

A dívida soma R$ 260 mil e espera discutir com o secretário Bruno Alpacino.

O médico garante, entretanto, que pacientes de Cabo Frio que necessitam de sangue não ficarão desassistidos. A cobrança não vai prejudicar a população.