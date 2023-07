Magdala Furtado toma posse como prefeita de Cabo Frio após morte de José Bonifácio

By





Magdala Furtado tomou posse como prefeita de Cabo Frio, em sessão solene realizada na Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira (18). Com a morte do prefeito José Bonifácio nesta segunda (17), Magdala, até então vice-prefeita, segue na administração do município até o dia 31 de dezembro de 2024.

A cerimônia, conduzida pelo presidente da Casa, Miguel Alencar, começou com um minuto de silêncio pela morte do prefeito e, em seguida, houve a execução do Hino Nacional.



Após assinar a posse, Magdala se pronunciou. Em seu discurso, agradeceu a população de Cabo Frio, citando a região central, Jardim Esperança e Tamoios, e lembrou da parceria com José Bonifácio desde 2020.

Ontem, nós nos despedimos do José Bonifácio, o nosso prefeito Zezinho. Eu tive o privilégio de trilhar, com os mesmos ideais de um homem que deixa o seu nome registrado como uma das figuras mais ilustres da nossa cidade. Sua história de vida e luta pela vida devem ser honrados por todos nós. Nada, nem o passamento, nem o tempo, podem silenciar quem tem uma história tão impar. Quem ensina com a prática e se faz exemplo, permanece”.



Magdala ainda falou do legado deixado pelo prefeito José Bonifácio e de seu comprometimento com a gestão municipal.

“José Bonifácio deixa um legado de amor próprio e amor ao próximo. Seu exemplo de ética, firmeza de propósito e honestidade, isso, será um referencial pra gestão que iniciamos neste dia. E seu legado servirá como ponte pra aproximar as ações da gestão pública municipal das demandas e necessidades de nossa gente”, afirma Magdala.

Após a fala da prefeita, a única a se pronunciar, foi executado o Hino de Cabo Frio, encerrando a sessão solene, que começou por volta das 10h desta terça e durou certa de 30 minutos.