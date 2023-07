O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Cabo Frio

O tom conciliador adotado pela prefeita Magdala Furtado no discurso de posse na manhã de hoje, na Câmara Municipal de Cabo Frio, foi bem recebido pelos vereadores. O presidente da Câmara, Miguel Alencar, disse que a prefeita mostrou coerência ao defender a união dos poderes. Miguel avalia que o discurso de união e de continuidade da prefeita foi importante para passar segurança para a população. O vereador Ruy França, futuro secretário de governo de Magdala, classificou o discursso da nova prefeita como “significativo e importante ao pregar a união, integração e busca do entendimento para avançar na construção de uma ciade melhor para todos”. Carol Midori disse que se sente representada como mulher com a posse da prefeita, lembrou que a responsabilidade é grande e vai exigir muita sabedoria.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai sediar o Rio Cup Fut 7, um dos mais importantes torneios de Futebol de 7 de base do Brasil. A competição será realizada no Estádio Barcelão, entre os dias 20 e 23 de julho. De acordo com a organização da etapa cabista, são esperados cerca de 600 atletas das categorias sub-8 à sub-13. Estão confirmadas equipes de várias cidades do Estado do Rio, e também de Minas Gerais, Goiás, Brasília e Espírito Santo. O evento contará com a presença de “olheiros” dos 4 grandes clubes do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. O futebol feminino marca presença com a categoria livre, a partir dos 16 anos. As competições nas regiões Sul Fluminense e Lagos, serão realizadas 480 partidas, com 2.200 atletas atuando. A Copa é realziada pelo JMK Sport.

Búzios

Armação dos Búzios desfilará na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2024. A cidade será o enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, da Série Ouro (divisão de acesso do Carnaval carioca), que fez o anúncio em suas redes sociais. Com o enredo “Búzios, pérola do Atlântico, paraíso que conquistou o mundo”, a escola vai falar não apenas das belezas naturais e o turismo da cidade, vai também contar a Hitória dos Índios Tupinambás, os primeiros habitantes da terra buziana. O desfile será desenvolvido pelos carnavalescos Marco Antônio Faleiros e Cristiano Bara. A agremiação da Baixada Fluminense será a quarta a desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro.

Enredo“Búzios, pérola do Atlântico, paraíso que conquistou o mundo”.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, está soltando fogos de felicidade. O motivo é que Iguaba figura, junto com Búzios, segundo pesquisa do Instituto do Ambiente (INEA), com todas as praias próprias para banho. Assim é bom demais!

Araruama

Entre os dias 28 de julho, ocorre a segunda edição do Araruama Wine Jazz Festival, um dos eventos mais aguardados do calendário oficial do município, que reúne música, vinhos e gastronomia. O festival gratuito, realizado pela Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, vai acontecer na Praça Menino João Hélio, no Centro. Nesse ano, o evento trará atrações especiais, como uma aula-show de gastronomia com o renomado chef francês Claude Troisgros, famoso por apresentar grandes reality shows de culinária. O chef vai realizar uma apresentação com preparação ao vivo de pratos icônicos. Ainda no tema gastronomia, o evento vai contar com uma variedade de restaurantes instalados no espaço da Praça, oferecendo diversas opções de comidas. Já na categoria de vinhos, que integra o título do festival e é motivo de grande interesse do público, foram selecionados vinhos de casas renomadas para harmonizar com o cardápio do evento. Estarão disponíveis para compra em formato degustação — uma taça — ou a garrafa inteira. Ao todo, serão quase 30 shows de blues, jazz, DJs e música instrumental brasileira. No interior da Praça, serão montados os palcos Principal (na escadaria) e Stand, enquanto na orla da Laguna de Araruama será montado o palco Orla, com proposta de curtir a música admirando o pôr do sol.

São Pedro da Aldeia

Como fala um aldeense, “é vero”. O advogado Dr. Juquinha, de São Pedro da Aldeia, conhecedor da política aldeense, anda dizendo para amigos que está descontente com a secretária de saúde, Maria Marcia, de quem sempre foi muito amigo. Quem ouviu a história no “Canhão da Fofoca” não conseguiu acreditar, já que Dr. Juquinha sempre nutriu grande carinho por Maria Márcia. O que pode ter acontecido?

Saquarema

Entre os dias 20 e 23 de julho, Saquarema será palco para mais uma grande competição de surf. O maracanã do surf receberá a segunda etapa do Circuito Estadual de Surfe. Após receber os maiores nomes do esporte mundial na Praia de Itaúna, o local será invadido pela a nova geração do esporte. O “Saquarema Surf Pro AM 2023” contará com competições profissionais e júnior, distribuídas em dez categorias: Profissional, Sub-18, 16, 14 e 12, todas com divisões masculina e feminina. A etapa profissional terá um nível “3A”, além de uma premiação que será distribuída de forma proporcional entre homens e mulheres. Para os competidores juniores, essa etapa terá o mais alto nível de importância, pois será fundamental na definição dos campeões estaduais e na seleção da equipe do Rio para o campeonato brasileiro de 2024. As inscrições para os profissionais terminam nesta terça-feira, 18 de julho, às 17h. Já os amadores têm até a quinta-feira (20), às 17h. Os atletas da categoria Profissional competem na quinta e na sexta, e os amadores no final de semana (22 e 23).