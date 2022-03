Mais de mil consultas são solicitadas na semana de retorno do Pasmed em Cabo Frio

Após quase dois anos de paralisação, a primeira semana de retorno do Programa de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed) teve, ao todo, 1.279 consultas solicitadas pelos beneficiários. A maior procura foi pelas especialidades de ginecologia, ortopedia, clínica geral e cardiologia.

Para a marcação dos procedimentos, os usuários utilizaram, principalmente, o aplicativo do Pasmed. Até o momento, 610 consultas foram autorizadas e as demais seguem no prazo de liberação.

Intuitivo e fácil de usar, o aplicativo do Pasmed está disponível para smartphones com sistema operacional Android e IOS. O download pode ser feito na Play Store, na Apple Store e no site do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf).

Quem preferir pode ter acesso a todas as funcionalidades pelo site: www.pasmed.rj.gov.br.

Além de marcar consultas pela plataforma, também é possível acessar o histórico de atendimentos, quais são as clínicas credenciadas ao Pasmed e a carteirinha digital do titular, na qual constam também dados de dependentes.

Na home, o usuário tem acesso aos menus “Solicitar pedido de atendimento médico”; “Consultar pedidos de atendimento médico”; “Histórico de consulta médica”; “Extrato de pontos”; “Clínicas credenciadas”, separadas por especialidade, e “Cartão Pasmed” (carteirinha virtual).

Não é necessário fazer a solicitação do cartão físico, já que ele estará disponível no aplicativo para ser apresentado nas clínicas por ocasião da realização de consultas e/ou exames. Caso o servidor deseje o documento físico, basta comparecer na sede do Pasmed, em São Cristóvão, com documento de identidade do titular em mãos, para fazer a solicitação do cartão.

COMO SOLICITAR ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PASMED

Após baixar o aplicativo, basta fazer o login e depois clicar em “Solicitar pedido de atendimento médico”. Na tela seguinte, o usuário deverá escolher para quem é o atendimento: titular ou dependente, caso haja. Após isso, o aplicativo mostra as opções de especialidades médicas. O usuário deverá, então, selecionar para qual das opções deseja atendimento.

Na sequência, a ferramenta exibirá todas as clínicas que ofertam o atendimento na especialidade pretendida. Basta o usuário selecionar o estabelecimento que o pedido de consulta terá sido encaminhado. Na tela seguinte serão apresentados os dados da solicitação.

Após isso, o Pasmed terá 72 horas úteis para fazer a liberação do agendamento, que será concedido de acordo com a disponibilidade de vagas da clínica credenciada e de pontos do usuário. Depois desse período, e com o pedido autorizado, o usuário poderá entrar em contato com a clínica solicitando o dia e o horário da consulta.

Caso o beneficiário tenha agendado uma consulta pelo aplicativo e seja necessário o cancelamento, ele deverá entrar em contato com o Pasmed pelo telefone 22 3199.0606.

Já a autorização de exames terá prazo de até cinco dias úteis para ser liberada pela diretoria médica do Pasmed. Somente após a autorização o usuário poderá realizar o exame pretendido. A solicitação de exame, quando necessária, é feita pelo médico, no ato da consulta, por meio do sistema do Pasmed.

TABELA DE PROCEDIMENTOS E PONTOS CORRESPONDENTES

QUANTIDADE DE PONTOS

Servidor – 120 pontos;

Cônjuge -120 pontos;

Filho – 20 pontos

CONSULTAS

Fonoaudiólogo – 20 pontos;

Psicólogo – 20 pontos;

Médico – 40 pontos;

Odontólogo – 40 pontos.

FISIOTERAPIA

Qualquer Procedimento (por sessão) – 10 pontos

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Odontologia Preventiva – 10 pontos;

Restauração e Tratamento – 20 pontos;

Extração (exceto siso) – 30 pontos;

Tratamento de Canal – 80 pontos.

EXAMES

Laboratoriais Básicos – 20 pontos;

Raios-X e Densitometria Óssea – 30 pontos;

Ultrassonografia – 30 pontos;

Cardiológicos – 40 pontos;

Oftalmológicos – 40 pontos;

Otorrinolaringologista – 40 pontos;

Ultrassonografia com Doppler – 80 pontos;

Ressonância Magnética – 80 pontos;

Tomografia Computadorizada – 80 pontos;

Endoscopia e Colonoscopia – 80 pontos;

Eletroencefalogramas – 80 pontos.

SERVIÇO

Pasmed

Endereço: Avenida Joaquim Nogueira, 555 (ao lado da Apae)

Telefone: 22 3199.0606

E-mail: pasmed@ibascaf.rj.gov.br